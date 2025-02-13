Экс-замакима Алматы Ержана Бабакумарова арестовали в Астане

. Ержан Бабакумаров с 2019 по 2022 год был заместителем акима города Алматы. С 2022 года он возглавлял РГУ «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан. В сентябре 2022 года он был освобожден от поста в РГУ «СЦК». К слову, в документах в судебном кабинете отмечается, что Бабакумаров является безработным.