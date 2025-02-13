Экс-замакима Алматы Ержана Бабакумарова арестовали в Астане

В материалах дела, опубликованных в судебном кабинете на сайте Верховного суда, сообщается, что машину Бабакумарова Ержана Жалбаковича остановили 29 января 2025 года около 03.15 на улице Тулебаева в Астане. Он управлял авто Toyota Land Crusier Prado в состоянии алкогольного опьянения, говорится в постановлении суда.
В результате суд постановил назначить ему 15 суток административного ареста и лишить права управления автомобилем на 7 лет.
. Ержан Бабакумаров с 2019 по 2022 год был заместителем акима города Алматы. С 2022 года он возглавлял РГУ «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан. В сентябре 2022 года он был освобожден от поста в РГУ «СЦК». К слову, в документах в судебном кабинете отмечается, что Бабакумаров является безработным.