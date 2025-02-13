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На Чкаловском проспекте коммунальный трактор столкнулся с лазурным автобусом

Коммунальный трактор и автобус № 191 столкнулись в районе перекрестка Чкаловского проспекта и Гатчинской улицы. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавших нет.

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

ДТП произошло 13 февраля около 10:55. По предварительным данным, 52-летний водитель трактора поворачивал на Гатчинскую и столкнулся с автобусом. «Лазурный» занесло, он заехал на тротуар и «притерся» к фасаду дома.

«Ни водитель автобуса, ни пятеро его пассажиров в результате ДТП не пострадали», — сообщили в полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции занимаются оформлением ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смертельной аварии с участием рейсового автобуса и снегоуборочной техники на автодороге «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.