На Чкаловском проспекте коммунальный трактор столкнулся с лазурным автобусом

ДТП произошло 13 февраля около 10:55. По предварительным данным, 52-летний водитель трактора поворачивал на Гатчинскую и столкнулся с автобусом. «Лазурный» занесло, он заехал на тротуар и «притерся» к фасаду дома.
«Ни водитель автобуса, ни пятеро его пассажиров в результате ДТП не пострадали», — сообщили в полиции.
Сотрудники Госавтоинспекции занимаются оформлением ДТП.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смертельной аварии с участием рейсового автобуса и снегоуборочной техники на автодороге «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.