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Семь человек эвакуировали из здания общественной бани в Петербурге

На Васильевском острове произошло ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 февраля, в 11:59 на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в доме 42 на 5-й линии Васильевского острова. На место выехала дежурная смена из 12 человек. Оказалось, что языки пламени вспыхнули в здании общественной бани. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

— Горение обстановки зафиксировали на третьем этаже, в офисном помещении, на площади в два квадратных метра, — уточнили спасатели.

Возгорание потушили в 12:29 при помощи трех спецмашин. Однако до этого из здания оперативно эвакуировали семь человек. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что из-за бушующей стихии в двухкомнатной квартире дома на Гаврской улице на мороз пришлось отправить 16 человек. Пожар ликвидировали силами 15 спасателей.

МЧС