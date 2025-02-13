Семь человек эвакуировали из здания общественной бани в Петербурге

Сегодня, 13 февраля, в 11:59 на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в доме 42 на 5-й линии Васильевского острова. На место выехала дежурная смена из 12 человек. Оказалось, что языки пламени вспыхнули в здании общественной бани. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.