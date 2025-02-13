Суд арестовал жительницу Перми, обвиняемую в связи с украинскими спецслужбами

Уголовное дело в отношении женщины было, как следует из информации на сайте Пермского краевого суда, было возбуждено 21 декабря прошлого года. На следующий день она была задержана, а 24 декабря Ленинский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения до 21 февраля текущего года.