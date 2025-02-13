FT: США столкнулись с самой серьезной вспышкой птичьего гриппа

«Хотя в последние несколько лет волны птичьего гриппа приходили и уходили, эта нынешняя вспышка является самой серьезной на сегодняшний день, нет никаких признаков замедления», — приводит издание слова Карин Рисполи, ведущего редактора Expana.
Как отмечает Financial Times, американские фермеры вынуждены забивать кур, чтобы остановить распространение птичьего гриппа. По словам Рисполи, за последние четыре месяца в США забили около 46 миллионов кур-несушек, их число составляет 15% от поголовья во всей стране (304 миллиона).
Ранее телеканал CNN сообщил, что США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространившегося в стране птичьего гриппа, нехватка может продлиться ещё несколько месяцев. Телеканал NBC сообщал со ссылкой на данные Бюро статистики труда США, что средняя цена на яйца в стране за последний год выросла на 50%, а после победы президента США Дональда Трампа на выборах темпы роста ускорились.
С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения вируса птичьего гриппа, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. На территории РФ также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве.
Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.