FT: США столкнулись с самой серьезной вспышкой птичьего гриппа

С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения вируса птичьего гриппа, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. На территории РФ также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве.