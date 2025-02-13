Лжеброкеры выманили у 32-летнего жителя Уфы 10 млн рублей

В Уфе 32-летний мужчина стал жертвой мошенников и отдал им десяток миллионов рублей. Как рассказал уфимец полицейским, в соцсетях он следил за одним блогером, который рассказывал о заработке на конвертации валюты. Молодой человек заинтересовался подобной работой и связался с «трейдером».
Лжеспециалист перенаправил уфимца на «куратора», который помог своей жертве открыть инвестиционный кошелек, на который мужчина перечислил четыре миллиона рублей. Сумма на счету уфимца росла с каждым днем и ему посоветовали вложить еще шесть миллионов рублей, чтобы приумножить доход.
После года инвестирования молодой человек хотел вывести свой доход, но самостоятельно этого сделать не смог. Сайт оказался заблокирован, а лжеаналитики перестали выходить на связь.
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