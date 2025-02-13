На юге Молдавии обнаружили обломки беспилотника

На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта на Украине принадлежали эти дроны.