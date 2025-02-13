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На юге Молдавии обнаружили обломки беспилотника

На юге Молдавии в районе города Тараклия обнаружили обломки еще одного дрона.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. Обломки еще одного дрона были обнаружены на юге Молдавии в районе города Тараклия, сообщила в четверг пресс-служба полиции республики.

Ранее четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два дрона нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. В связи с этим посол России Олег Озеров был вызван в молдавский МИД.

«Новые фрагменты беспилотника были обнаружены 20 минут назад на окраине Тараклии, примерно в двух километрах от районной больницы», — говорится в Telegram-канале полиции.

На месте происшествия находится полиция для обеспечения безопасности периметра. Эксперты взрывотехнического отдела проведут комплексное обследование обнаруженных обломков.

На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта на Украине принадлежали эти дроны.