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В Могилеве спустя 24 года задержали подозреваемых в жестоком убийстве

В Могилеве будут судить двоих мужчин за убийство с особой жестокостью, изнасилование и разбой, которые они совершили 24 года назад, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Преступление произошло 14 июня 2000 года. Как сообщили в Следственном комитете, в тот день двое нетрезвых мужчин напали на незнакомую девушку на улице Крыленко. Они жестоко избили ее, совершили сексуальное насилие и забрали ее личные вещи. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Установить личности подозреваемых удалось лишь недавно благодаря современным методам генетической экспертизы.

Материалы дела направлены в суд, подозреваемые находятся под стражей.