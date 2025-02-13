В Могилеве спустя 24 года задержали подозреваемых в жестоком убийстве

Преступление произошло 14 июня 2000 года. Как сообщили в Следственном комитете, в тот день двое нетрезвых мужчин напали на незнакомую девушку на улице Крыленко. Они жестоко избили ее, совершили сексуальное насилие и забрали ее личные вещи. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.