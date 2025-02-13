Омич предстанет перед судом за избиение членов своей семьи

В Омской области неоднократно судимый мужчина избил свою жену и 9-летнего сына. После содеянного он попытался скрыться от полицейских, однако все равно был задержан. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Согласно версии следствия, 34-летний омич длительное время избивал свою жену и 9-летнего сына. Ранее мужчина уже был судим за кражи, применение насилия в отношении сотрудника полиции и угрозу убийством.
На омича завели два уголовных дела: за истязание и уклонение от административного надзора. Как отметили в ведомстве, обвиняемый, находясь под административным надзором, попытался скрыться от сотрудников полиции. Сейчас мужчину задержали.
«По факту случившегося прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства органами системы профилактики, по результатам которой в связи с выявленными нарушениями в части несвоевременного реагирования на нахождение ребенка в опасной жизненной ситуации внесла представления начальнику ОМВД России по Таврическому району, а также руководителю управления образования районной администрации», — сообщили в надзорном ведомстве.
По ходатайству следствия суд заключил омича под стражу. Прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела.
Ранее «КП Омск» сообщала, что избившему до смерти посетителя бара омичу дали восемь лет колонии.