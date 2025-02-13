Омич предстанет перед судом за избиение членов своей семьи

«По факту случившегося прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства органами системы профилактики, по результатам которой в связи с выявленными нарушениями в части несвоевременного реагирования на нахождение ребенка в опасной жизненной ситуации внесла представления начальнику ОМВД России по Таврическому району, а также руководителю управления образования районной администрации», — сообщили в надзорном ведомстве.