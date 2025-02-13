Огромный шкаф рухнул на второклассника в школе в Петербурге

Сотрудники одной из школ во Фрунзенском районе без надлежащего согласования организовали на втором этаже импровизированный игровой тир. Однако должным образом его не закрепили, из-за чего там произошло ЧП. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.