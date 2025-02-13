Огромный шкаф рухнул на второклассника в школе в Петербурге

Сотрудники одной из школ во Фрунзенском районе без надлежащего согласования организовали на втором этаже импровизированный игровой тир. Однако должным образом его не закрепили, из-за чего там произошло ЧП. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
— В результате отсутствия необходимого контроля за конструкцией, она упала на ученика второго класса. Мальчика отправили в больницу, где у него диагностировали множественные телесные повреждения, — рассказали в ведомстве.
Инцидент привлек внимание петербургских следователей. Они немедленно возбудили уголовное дело по второй части статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Разбирательство продолжается.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о конфликте между двумя школьниками из города на Неве. Двое парней на протяжении долгого времени задевали друг друга словесно, однако в один из дней дошло до рукоприкладства, точнее до применения молотка.