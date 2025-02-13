Новосибирский суд продлил арест супругам, обвиняемым в убийстве ребенка

В четверг, 13 февраля, Новосибирский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Олегу и Анне Голдиным.
По запросу правоохранителей арест супругов продлен до 19 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Напомним, трагедия произошла в июне прошлого года в с. Каменка Новосибирской области. Местная жительница попросила Голдиных присмотреть за ее несовершеннолетними детьми.
К 9-летней девочке супруги в качестве наказания применяли насилие, выражающееся в систематическом нанесении побоев. Ребенка заставляли стоять на крапиве, лишали твердой пищи, запрещали посещать туалет и прочее. При этом причиняемые девочке страдания Голдины записывали на камеру. В какой-то момент ребенок потерял сознание, после чего был доставлен в медицинское учреждение и помещен в реанимацию, где вскоре скончался.