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Новосибирский суд продлил арест супругам, обвиняемым в убийстве ребенка

Трагедия произошла в июне прошлого года в с. Каменка Новосибирской области.

В четверг, 13 февраля, Новосибирский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Олегу и Анне Голдиным.

По запросу правоохранителей арест супругов продлен до 19 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Напомним, трагедия произошла в июне прошлого года в с. Каменка Новосибирской области. Местная жительница попросила Голдиных присмотреть за ее несовершеннолетними детьми.

К 9-летней девочке супруги в качестве наказания применяли насилие, выражающееся в систематическом нанесении побоев. Ребенка заставляли стоять на крапиве, лишали твердой пищи, запрещали посещать туалет и прочее. При этом причиняемые девочке страдания Голдины записывали на камеру. В какой-то момент ребенок потерял сознание, после чего был доставлен в медицинское учреждение и помещен в реанимацию, где вскоре скончался.