Новосибирский суд продлил арест супругам, обвиняемым в убийстве ребенка

К 9-летней девочке супруги в качестве наказания применяли насилие, выражающееся в систематическом нанесении побоев. Ребенка заставляли стоять на крапиве, лишали твердой пищи, запрещали посещать туалет и прочее. При этом причиняемые девочке страдания Голдины записывали на камеру. В какой-то момент ребенок потерял сознание, после чего был доставлен в медицинское учреждение и помещен в реанимацию, где вскоре скончался.