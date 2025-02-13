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На борту самолета в небе над Самарой сработал датчик задымления

Экипаж самолета, летевшего над Самарой, доложил о курящем в туалете пассажире.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 12 февраля, вечером у самолета, летевшего из Москвы в Волгоград, в небе над Самарой сработал датчик дыма. Причиной стал пассажир, который закурил в туалете. Об этом сообщили в телеграм-канале AVIAINCEDENT.

«Экипаж воздушного судна доложил о деструктивном пассажире, который курил в переднем туалете. Он запросил консультацию центра управления полетами и принял решение следовать на аэродром назначения», — говорится в сообщении.

Борт не объявлял сигналы срочности и бедствия и благополучно приземлился в аэропорту Волгограда. По прибытии экипаж запросил наряд полиции. Теперь нарушителю грозит штраф до 1500 рублей. Рейс PBD6969 обслуживала авиакомпания «Победа». Она может взыскать с пассажира расходы, возникшие из-за курения на борту.