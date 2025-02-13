Погибшие в Пермском крае шахтёры работали крепильщиками

Двое мужчин, погибшие во время ЧП на руднике в Соликамске, работали крепильщиками, сообщили в Государственной инспекции труда Пермского края.
На этой должности работники контролируют состояние опор и креплений в шахте. Как рассказали в краевой инспекции труда, утром 13 февраля двое крепильщиков проводили регламентные работы по осмотру шахтного ствола, когда произошло отслоение соляного нароста — в результате мужчины погибли под завалами.
Комиссию для расследования обстоятельств несчастного случая формируют инспекция труда в Пермском крае и Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Как сообщил замруководителя трудовой инспекции Прикамья Павел Бахтагареев, комиссия проанализирует документы, связанные с трудовой деятельности погибших, и проверит соблюдение трудового законодательства.
Собственную комиссию по расследованию обстоятельств ЧП организовали в ПАО «Уралкалий». В компании сообщили, что работники рудника СКРУ-3 получили смертельные травмы в 10:00 из-за отслоения нароста соли от крепи.