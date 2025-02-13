Погибшие в Пермском крае шахтёры работали крепильщиками

На этой должности работники контролируют состояние опор и креплений в шахте. Как рассказали в краевой инспекции труда, утром 13 февраля двое крепильщиков проводили регламентные работы по осмотру шахтного ствола, когда произошло отслоение соляного нароста — в результате мужчины погибли под завалами.