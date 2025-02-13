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В красноярском Солнечном сгорел бывший конный клуб

В Красноярске ликвидировали возгорание на территории бывшего конного клуба.

Источник: МЧС Красноярского края

Днем 13 февраля в красноярском микрорайоне Солнечный на улице Черемуховая вспыхнула хозпостройка бывшего конного клуба. Как уточнили в краевом МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12:26.

На место происшествия прибыли 19 человек и четыре единицы техники. Огонь на 150 «квадратах» удалось ликвидировать в 14:35. К счастью, пострадавших нет.

Причину пожара предстоит узнать дознавателю ведомства.

Ранее мы писали, что сегодня утром в Емельяновском районе на 744-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошла авария с участием сразу пяти транспортных средств.

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