Следователи проводят проверку после смерти бездомных в коллекторе в Ростове

Ростовские следователи проводят проверку после смерти бездомных в коллекторе на улице Тимошенко. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.
«Следователем выполнен осмотр места происшествия и осмотр тел погибших. Телесных повреждений, которые повлекли наступление смерти, не обнаружено. По предварительным данным, причиной их смерти могла послужить острая интоксикация этанолом», — рассказали в ведомстве.
Для того, чтобы точно установить причины смертей, проведут судебно-медицинские экспертизы.
К теме подключилась и прокуратура Ростовской области — надзорный орган проводит проверку.
Ранее несколько СМИ сообщили о том, что бездомные ночевали в колодце, когда его стало заливать кипятком. Тела нашли, как только из коллектора откачали воду.