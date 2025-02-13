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Следователи проводят проверку после смерти бездомных в коллекторе в Ростове

К теме подключилась и прокуратура.

Ростовские следователи проводят проверку после смерти бездомных в коллекторе на улице Тимошенко. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.

«Следователем выполнен осмотр места происшествия и осмотр тел погибших. Телесных повреждений, которые повлекли наступление смерти, не обнаружено. По предварительным данным, причиной их смерти могла послужить острая интоксикация этанолом», — рассказали в ведомстве.

Для того, чтобы точно установить причины смертей, проведут судебно-медицинские экспертизы.

К теме подключилась и прокуратура Ростовской области — надзорный орган проводит проверку.

Ранее несколько СМИ сообщили о том, что бездомные ночевали в колодце, когда его стало заливать кипятком. Тела нашли, как только из коллектора откачали воду.

СК