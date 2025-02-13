Судовладелец «Волгонефти-239» назвал причиной крушения ветроволновую нагрузку

«Причиной крушения “Волгонефть-239” стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные способности корпуса судна», — сказала Паутова.
Судья в ходе заседания назвал еще один довод из материалов дела, приведенный судовладельцем в свою защиту. В материалах говорится о возникновении инцидента вследствие задержки фрахтователем срока разгрузки танкера. В частности, там говорится о переписке, где судовладелец сообщает фрахтователю о возможном ухудшении погодных условий, добиваясь ускорения разгрузки танкера. Доказывая отсутствие состава преступления, судовладелец настаивал на отсутствии причинно-следственной связи между вменяемым нарушением технических регламентов в части движения судна вне сезона плавания и наступившим последствием, аргументируя, что шторм может возникнуть в море в любое время года, для судна была разработана уполномоченным учреждением техническая документация на переход через Керченский пролив, а сам переход танкер осуществлял по указанию портовых служб.
Гособвинитель же настаивал, что на 30 ноября было назначено освидетельствование судна, на которое его не предоставили, вследствие чего было приостановлено действие квалификационных документов. В совокупности с нахождением в данном районе по истечению сезона плавания судна класса «река — море» составляет объективную сторону состава преступления, связанного с нарушением технических регламентов, так как создает угрозу жизни и здоровью экипажу, окружающей среде.
Ранее сообщалось, что Новороссийская транспортная прокуратура подала в суд три заявления о привлечении к административной ответственности судовладела танкера «Волгонефть 239» — компанию ЗАО «Волгатранснефть», и два заявления о привлечении к административной ответственности судовладельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама шиппинг» по ч. 2 ст. 14.43 КоАП (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Заявления к ООО «Кама шиппинг» поданы по судам «Волгонефть-212» и «Прикамье», к ЗАО «Волгатранснефть» — по судам «Волгонефть 109», «Волгонефть 239», «Волгонефть 270». В четверг суд приступил к рассмотрению административных исков по танкерам «Прикамье», «Волгонефть 109», «Волгонефть 239». Все вышеупомянутые суда на момент ЧС оказались в акватории по истечении разрешенного сезона плавания в данном районе.