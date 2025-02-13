Судовладелец «Волгонефти-239» назвал причиной крушения ветроволновую нагрузку

Судья в ходе заседания назвал еще один довод из материалов дела, приведенный судовладельцем в свою защиту. В материалах говорится о возникновении инцидента вследствие задержки фрахтователем срока разгрузки танкера. В частности, там говорится о переписке, где судовладелец сообщает фрахтователю о возможном ухудшении погодных условий, добиваясь ускорения разгрузки танкера. Доказывая отсутствие состава преступления, судовладелец настаивал на отсутствии причинно-следственной связи между вменяемым нарушением технических регламентов в части движения судна вне сезона плавания и наступившим последствием, аргументируя, что шторм может возникнуть в море в любое время года, для судна была разработана уполномоченным учреждением техническая документация на переход через Керченский пролив, а сам переход танкер осуществлял по указанию портовых служб.