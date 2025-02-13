Следователи разыскивают жертв сексуального маньяка, орудовавшего в Магнитогорске с 2016 года

Напомним, с 2016 года по 2018-й злоумышленник 1972 года рождения незаконно проникал в квартиры местных жительниц, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, после чего похищал деньги и драгоценности, а затем скрывался. По данным фактам были возбуждены дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 131, 132 и 162 УК РФ.
Однако оперативно задержать преступника не удалось: поняв, что его ищут, маньяк «залег на дно».
Злодея удалось задержать лишь в ноябре 2024 года. Сейчас он находится под стражей.
«Обвиняемый сообщил еще о двух преступлениях, сведения о совершении которых у следствия отсутствовали. В настоящее время следователи занимаются розыском двух женщин. Принятыми мерами до настоящего времени не удалось установить личности потерпевших и их местонахождение», — говорят в региональном следственном управлении.
В те годы одной женщине было лет 25−30, предполагаемое имя Анастасия, она европеоидной расы с небольшими азиатскими чертами, плотного телосложения. Коренной жительницей Магнитогорска не являлась, проживала в доме 231/2 по проспекту Карла Маркса.
Второй — примерно от 20 лет до 22-х, славянской внешности, телосложение худощавое. Летом 2016 года арендовала посуточно квартиру в доме 228 по проспекту Карла Маркса в том же городе.
Ранее сообщалось, что выйти на след маньяка помогли профессиональные действия дознавателя судебных приставов.
В мае 2024 года дознаватель Ленинского РОСП Магнитогорска привлек местного жителя к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). У фигуранта был взят анализ ДНК, геномная информация попала в федеральную базу МВД. В дальнейшем сотрудниками полиции было установлено, что генетический профиль алиментщика совпадает с генетическим профилем насильника — причем по линии «ребенок — родитель».
В итоге был задержан магнитогорский предприниматель, приходящийся отцом злостному должнику по алиментам. В настоящее время ему предъявлены обвинения, подозреваемый заключен под стражу, дает признательные показания. Проводятся дополнительные судебные экспертизы. Следствие, направленное на сбор и закрепление доказательств, продолжается.