Следователи разыскивают жертв сексуального маньяка, орудовавшего в Магнитогорске с 2016 года

Напомним, с 2016 года по 2018-й злоумышленник 1972 года рождения незаконно проникал в квартиры местных жительниц, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, после чего похищал деньги и драгоценности, а затем скрывался. По данным фактам были возбуждены дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 131, 132 и 162 УК РФ.