В Самаре 100 человек эвакуировали из-за пожара в фитнес-клубе на Ново-Садовой

Днем в четверг, 13 февраля 2025 года, вспыхнул пожар в самарском фитнес-клубе на улице Ново-Садовой, 353Б. К счастью, в результате возгорания никто из посетителей и сотрудников не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.