В Самаре 100 человек эвакуировали из-за пожара в фитнес-клубе на Ново-Садовой

Днем в четверг, 13 февраля 2025 года, вспыхнул пожар в самарском фитнес-клубе на улице Ново-Садовой, 353Б. К счастью, в результате возгорания никто из посетителей и сотрудников не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Вызов на пульт дежурного поступил в 13:40. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что загорелась сауна. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Пожар удалось локализовать к 14:01, а в 14:31 полностью ликвидировать.
До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. В ликвидации возгорания участвовали 28 человек личного состава и семь единиц техники. В настоящее время неизвестно, что стало причиной пожара, ее предстоит установить специалистам.