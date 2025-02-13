Суд обязал выплатить штраф владельца танкеров «Волгонефть»

Суд обязал выплатить штраф владельца танкеров, потерпевших крушение в Черном море, сообщает «Кубань 24».
Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели бедствие два судна. Танкеры перевозили более 9 тыс. тонн мазута, часть которого попала в воду.
13 февраля началось рассматривание дела о «Волгонефть-109» и «Волгонефть-239». Уточняется, что оба судна принадлежали компании «Волготранснефть».
За нарушение технического регламента собственникам назначили штрафы по 300 тысяч рублей.
Ранее мы писали, предварительное заседание состоялось дела потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» в Арбитражном суде Краснодарского края прошло 6 февраля. В ходе него суд отказал ответчику в ходатайствах, в том числе в запросе на исследование переговоров экипажа судна.