Суд обязал выплатить штраф владельца танкеров «Волгонефть»

Ранее мы писали, предварительное заседание состоялось дела потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» в Арбитражном суде Краснодарского края прошло 6 февраля. В ходе него суд отказал ответчику в ходатайствах, в том числе в запросе на исследование переговоров экипажа судна.