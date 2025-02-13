Посредничество во взяточничестве на 10 млн рублей раскрыли в Ростове

В Ростове-на-Дону посредников во взяточничестве задержали с поличным при передаче 10 млн рублей за снижение крупной суммы налоговых платежей. Один из задержанных уже во всем признался и получил срок, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.