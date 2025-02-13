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Посредничество во взяточничестве на 10 млн рублей раскрыли в Ростове

Попытку многомиллионного преступления сорвали в Ростове, осужден один из задержанных.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону посредников во взяточничестве задержали с поличным при передаче 10 млн рублей за снижение крупной суммы налоговых платежей. Один из задержанных уже во всем признался и получил срок, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, два бывших и один действующий сотрудник налоговых органов уговорили директора одной из ростовских организаций заплатить 10 млн рублей для того, чтобы снизить размер начисленных ему налоговых платежей с 52 до 15 млн рублей.

Провести незаконную сделку не смогли, потому что всех участников махинации задержали. Позже в отношении посредников были возбуждены уголовные дела.

Один из членов преступной группы заключил досудебное соглашение и рассказал все в деталях. Позже по трем уголовным статьям, в том числе за мошенничество и разглашение коммерческих сведений, мужчина получил 4 года колонии строгого режима.