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70-летний уфимец погиб в ходе пожара в жилом доме

В Уфе во время тушения пожара обнаружили мертвым пенсионера.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 13 февраля, в уфимском микрорайоне Максимовка во время пожара погиб пенсионер. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

ЧП произошло в одной из комнат двухэтажного кирпичного дома на улице Тбилисская. На место были направлены огнеборцы городского управления пожарной охраны. В ходе тушения специалисты обнаружили на полу задымленной комнаты на первом этаже мертвого 70-летнего мужчину.

Причину трагедии в настоящее время устанавливает дознаватель МЧС.

— Тушите сигареты и не курите в постели. Включайте электроприборы в розетку по мере необходимости и выключайте, если уходите из дома. Установите пожарный извещатель, который издаст громкий звук при наличии дыма в помещении, — призвали в экстренной службе.

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