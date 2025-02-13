В ростовском коллекторе нашли тела двух человек

В Ростове, в четверг, 13 февраля, в технологическом коллекторе на улице Тимошенко обнаружили мертвых мужчин. Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, погибшие оказались бездомными. На телах обоих мужчин видимых повреждений не обнаружено.
Вероятно, в коллекторе они согревались после мороза.
Как рассказали в СУ СК по Ростовской области, по предварительным данным, причиной их смерти могла стать острая интоксикация этанолом. В настоящее время назначены экспертизы, которые уставят точную причину гибели.
— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, а также взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом по указанному факту, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.