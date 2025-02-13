В ростовском коллекторе нашли тела двух человек

В Ростове, в четверг, 13 февраля, в технологическом коллекторе на улице Тимошенко обнаружили мертвых мужчин. Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, погибшие оказались бездомными. На телах обоих мужчин видимых повреждений не обнаружено.