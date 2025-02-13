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В ростовском коллекторе нашли тела двух человек

Тела двух мужчин обнаружили на улице Тимошенко.

В Ростове, в четверг, 13 февраля, в технологическом коллекторе на улице Тимошенко обнаружили мертвых мужчин. Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, погибшие оказались бездомными. На телах обоих мужчин видимых повреждений не обнаружено.

Вероятно, в коллекторе они согревались после мороза.

Как рассказали в СУ СК по Ростовской области, по предварительным данным, причиной их смерти могла стать острая интоксикация этанолом. В настоящее время назначены экспертизы, которые уставят точную причину гибели.

— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, а также взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом по указанному факту, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.