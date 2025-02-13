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Число пострадавших при наезде машины на группу людей в Мюнхене достигло 20

Среди пострадавших есть дети.

Не менее двух десятков человек пострадали в результате наезда машины на группу людей в Мюнхене, сообщает Bild со ссылкой на официальные источники.

«По меньшей мере два человека получили очень серьезные ранения», — говорится в публикации.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что среди пострадавших есть дети.

По информации издания, автомобиль Mini Cooper врезался в группу участников демонстрации, проходившей на улице Зайдльштрассе, около 10:30 по местному времени. Не исключено, что наезд был совершен умышленно.

Сообщается о задержании полицейскими водителя врезавшегося в группу людей автомобиля.