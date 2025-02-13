В Перми женщине с детьми удалось спастись из горящего дома благодаря звонку

Мать с двумя детьми спали, когда в доме начался пожар. Извещателя в помещении не было, их никто не оповестил об опасности. Из-за короткого замыкания сработал дверной звонок и разбудил женщину. Обнаружив пожар, она вывела из горящего жилья 3-годовалого сына и 7-летнюю дочь.