Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми женщине с детьми удалось спастись из горящего дома благодаря звонку

От частного дома почти ничего не осталось.

Источник: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми на улице Бахаревская загорелся частный жилой дом. Семья из матери и двух детей смогла спастись только благодаря дверному звонку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Мать с двумя детьми спали, когда в доме начался пожар. Извещателя в помещении не было, их никто не оповестил об опасности. Из-за короткого замыкания сработал дверной звонок и разбудил женщину. Обнаружив пожар, она вывела из горящего жилья 3-годовалого сына и 7-летнюю дочь.

Позже к месту происшествия приехали огнеборцы в составе 40 человек. Они потушили пожар.

пожары