Житель Уральска получил огнестрельные ранения у себя во дворе

О случившемся родители Кирилла узнали только утром, когда им позвонила сноха и сообщила страшную новость. Оказалось, что после выстрелов сами же подозреваемые на такси повезли раненого парня в больницу, оставили и уехали. Женщина говорит, что Кирилла ранили в живот, у него пробит кишечник. Вторая пуля попала в правую руку и повредила сухожилие. Врачи, по словам матери Кирилла, не дают гарантий, что рука будет трудоспособна. К слову, мужчина с супругой ждут появления на свет второго ребенка.