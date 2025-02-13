Под Самарой несколько часов тушили крупный пожар

В Ставропольском районе сотрудники пожарно-спасательной части получили сообщение о серьезном пожаре. Огонь охватил жилой дом в селе Жигули Самарской области, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— На место происшествия оперативно прибыли пожарные-спасатели. Огонь охватил 120 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожару присвоили ранг 1-БИС. Полную ликвидацию возгорания объявили спустя почти 5 часов, — отметили в ведомстве.
К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники службы продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.