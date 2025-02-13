Под Самарой несколько часов тушили крупный пожар

В Ставропольском районе сотрудники пожарно-спасательной части получили сообщение о серьезном пожаре. Огонь охватил жилой дом в селе Жигули Самарской области, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».