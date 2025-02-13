Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Самарой несколько часов тушили крупный пожар

В селе Жигули вспыхнул жилой дом.

Источник: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В Ставропольском районе сотрудники пожарно-спасательной части получили сообщение о серьезном пожаре. Огонь охватил жилой дом в селе Жигули Самарской области, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

— На место происшествия оперативно прибыли пожарные-спасатели. Огонь охватил 120 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожару присвоили ранг 1-БИС. Полную ликвидацию возгорания объявили спустя почти 5 часов, — отметили в ведомстве.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники службы продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

пожары