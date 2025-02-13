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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за ДТП с пассажирским автобусом

На Урале прокуратура взяла на контроль ДТП с пассажирским автобусом № 45.

Источник: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района начала проверку после ДТП с пассажирским автобусом № 45. Авария произошла, 13 февраля, в районе дома № 23/1 на улице Белореченская. В Госавтоинспекции Екатеринбурга также сообщали, что автобус на скорости влетел в ограждение, так как водитель не справился с управлением.

После случившегося помощь медиков потребовалась 46-летней женщине-пассажиру. В общей сложности, в момент ДТП в салоне автобуса находилось 11 пассажиров и водитель.

— Прокуратура даст оценку законности решения, которое будет принято органами полиции по результатам административного расследования, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Автобус № 46 двигался по маршруту № 45 «Железнодорожный вокзал — НПЦ Онкология».