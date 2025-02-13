В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за ДТП с пассажирским автобусом

В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района начала проверку после ДТП с пассажирским автобусом № 45. Авария произошла, 13 февраля, в районе дома № 23/1 на улице Белореченская. В Госавтоинспекции Екатеринбурга также сообщали, что автобус на скорости влетел в ограждение, так как водитель не справился с управлением.