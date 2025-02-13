«Ростелеком» назвал причину обрыва кабеля связи в Балтийском море

В конце прошлого года в Балтийском море произошла серия повреждений кабелей. В ноябре был поврежден кабель между Швецией и Литвой. В декабре повреждения получили кабель EstLink2 между Финляндией и Эстонией и еще четыре телекоммуникационных кабеля, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией.