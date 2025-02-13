На обувной фабрике под Воронежем поймали 10 мигрантов-нелегалов

Мигрантов-нелегалов обнаружили полицейские при очередном рейде в Воронежской области.
В Нижнедевицком районе при проверке производства резиновой обуви (на территории бывшей птицефабрики) выявили 10 нарушителей миграционного законодательства — четверых граждан Узбекистана и шестерых граждан Китая.
— Шесть мигрантов нарушили режим пребывания в России трое привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность. Всего составили 15 административных протоколов. Работодатель, уже наказанный штрафом и условным сроком за организацию незаконной миграции, вновь привлечен к административной ответственности, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.