На обувной фабрике под Воронежем поймали 10 мигрантов-нелегалов

— Шесть мигрантов нарушили режим пребывания в России трое привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность. Всего составили 15 административных протоколов. Работодатель, уже наказанный штрафом и условным сроком за организацию незаконной миграции, вновь привлечен к административной ответственности, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.