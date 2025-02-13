Группу вымогателей задержали в Алматинской области

Для этого 17-летняя участница группы знакомилась с потенциальной жертвой и предлагала встретиться. На встрече девушка вела себя непринуждённо, создавая иллюзию заинтересованности. Однако вскоре появлялась группа молодых людей, представлявшихся её старшими братьями. Они угрожали, что заявят в полицию о том, что жертва вступила в половой контакт с несовершеннолетней, и вымогали деньги.