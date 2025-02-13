Бывшему ректору и сотрудникам ОмГТУ не удалось оспорить приговор

Напомним, Маевского приговорили к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Рачека — к 3 годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей, Козулину — к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей.