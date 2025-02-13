Бывшему ректору и сотрудникам ОмГТУ не удалось оспорить приговор

Ранее экс-ректору вуза Дмитрию Маевскому и бывшим сотрудникам ОмГТУ Рачек В. Л. и Козулина А. П. был вынесен приговор за мошенничество.
Напомним, Маевского приговорили к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Рачека — к 3 годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей, Козулину — к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Наказания постановлено считать условными, установлен испытательный срок: Маевскому 3 года, а Рачеку и Козулиной по 2 года.
Кроме того, осужденные должны были выплатить в пользу ОмГТУ в счет возмещения причиненного преступлением ущерба свыше 1,8 млн рублей.
Как заявляется, судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда оставила приговор районного суда без изменения.