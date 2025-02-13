Дело о вмешательстве в критическую инфраструктуру РФ завели в Иркутске

В Иркутске завели дело о вмешательстве в критическую инфраструктуру РФ. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, работник сетевой компании за деньги и используя служебное положение незаконно увеличивал для абонентов лимит потребления электричества с 15 до 65 киловатт. Мужчина перепрашивал счетчики.
— В ходе проведенных обысков у 40-летнего подозреваемого изъят сотовый телефон, ноутбук, банковские карты, а также оборудование, предположительно, с помощью которого осуществлялись противоправные действия, — поделились полицейские.
Сейчас Следкомом заведено уголовное дело. Подозреваемому во взломе счетчиков уже избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Разбирательство продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Слюдянки погиб в зоне СВО.