Дело о вмешательстве в критическую инфраструктуру РФ завели в Иркутске

В Иркутске завели дело о вмешательстве в критическую инфраструктуру РФ. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, работник сетевой компании за деньги и используя служебное положение незаконно увеличивал для абонентов лимит потребления электричества с 15 до 65 киловатт. Мужчина перепрашивал счетчики.