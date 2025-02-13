Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о вмешательстве в критическую инфраструктуру РФ завели в Иркутске

Мужчина перепрашивал приборы учета электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске завели дело о вмешательстве в критическую инфраструктуру РФ. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, работник сетевой компании за деньги и используя служебное положение незаконно увеличивал для абонентов лимит потребления электричества с 15 до 65 киловатт. Мужчина перепрашивал счетчики.

— В ходе проведенных обысков у 40-летнего подозреваемого изъят сотовый телефон, ноутбук, банковские карты, а также оборудование, предположительно, с помощью которого осуществлялись противоправные действия, — поделились полицейские.

Сейчас Следкомом заведено уголовное дело. Подозреваемому во взломе счетчиков уже избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Разбирательство продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Слюдянки погиб в зоне СВО.