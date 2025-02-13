В Челябинской области задержан еще один подозреваемый в оправдании терроризма

«Мужчина размещал в одном из городских интернет-сообществ комментарии деструктивного характера: высказывание, оправдывающее террористическую деятельность и побуждающее других лиц к осуществлению террористической и экстремистской деятельности», — прокомментировали в региональном Главке МВД.