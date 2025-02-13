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В Челябинской области задержан еще один подозреваемый в оправдании терроризма

В Челябинской области силовики задержали еще одного подозреваемого в оправдании терроризма, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

На этот раз речь идет про 54-летнего жителя Магнитогорска.

«Мужчина размещал в одном из городских интернет-сообществ комментарии деструктивного характера: высказывание, оправдывающее террористическую деятельность и побуждающее других лиц к осуществлению террористической и экстремистской деятельности», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

По оперативным материалам сотрудников полиции в отношении злоумышленника следователями СКР возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ.

Добавим, что задержание провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ при содействии бойцов сил специального назначения территориального управления Росгвардии.