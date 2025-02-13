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Россиянина задержали за оправдание теракта в отношении военкора Татарского

В Екатеринбурге силовики задержали 38-летнего мужчину, оправдывающего теракт в кафе «Патриот». Об этом сообщает URA.RU.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, подозреваемый в социальной сети «Вконтакте» оставил комментарий с оправданием действий Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Против него возбуждено дело по статье («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Теракт в петербургском кафе, унесший жизнь военкора Владлена Татарского, произошел 2 апреля 2023 года. Во время его творческого вечера Трепова вручила военкору начиненную взрывчаткой статуэтку.