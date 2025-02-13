Россиянина задержали за оправдание теракта в отношении военкора Татарского

По данным издания, подозреваемый в социальной сети «Вконтакте» оставил комментарий с оправданием действий Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Против него возбуждено дело по статье («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.