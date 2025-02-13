Появились подробности смертельного ДТП в Челябинской области

«Всего в результате аварии пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Дети были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальным участникам ДТП была оказана амбулаторная помощь на месте», — сообщают в Минздраве.
Авария произошла вечером. Водитель рейсового автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. В аварии погибли родители троих детей, двое из которых пострадали в аварии. Еще один ребенок остался дома, он пока не знает о смерти мамы и папы.