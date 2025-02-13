Омского чиновника Цуканова посадили в СИЗО до мая 2025 года

Следствие инкриминирует Цуканову присвоение или растрату средств (при этом как считают силовики, что преступление совершено организованной группой и в особо крупном размере). Добавим, что Цуканов был назначен на должность вице-губернатора Омской области в июле 2023 года. До этого занимал должность зампредседателя правительства и руководителя аппарата ДНР, а до 2022 года значился заместителем директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.