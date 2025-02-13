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МЧС: пламя на Волхонском шоссе охватило 650 квадратных метров

На данный момент ведется ликвидация на 180 «квадратах».

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Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на Волхонском шоссе, где, как писала «Фонтанка», загорелось лакокрасочное предприятие «Зигверк». В пресс-службе областного МЧС сообщили, что пламя охватило двухэтажное здание на 625 квадратных метрах.

«На территории промзоны горело двухэтажное здание на 625 квадратных метрах. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас [происходит] ликвидация на 180 квадратных метрах», — передает пресс-служба МЧС по Ленобласти.

«Фонтанка» писала, что это помещение компании Siegwerk — одного из ведущих мировых поставщиков в области печатных технологий. В России основные производственные площадки расположены в Солнечногорске (Московская область) и Горелове (Ленинградская область).

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