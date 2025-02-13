ФСБ показала видео ликвидации боевиков, которые готовили теракт в Пскове

Операция проходила в темное время суток. Сотрудники спецслужбы подошли к деревянному дому. В ролике слышна стрельба и взрывы.
Как сообщили в ФСБ, при задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.
Далее показаны тела уничтоженных боевиков, которые лежат в доме на полу. У некоторых из них в руках было оружие.
В доме было обнаружено большое количество компонентов для создания взрывных устройств, в том числе различные химикаты и поражающие элементы.
Также в видео демонстрируется, как один из ликвидированных боевиков ранее осматривал вокзал Пскова и фотографировал там разные помещения.
По данным ФСБ, боевики по указанию эмиссара международной террористической организации, находящегося за рубежом, собирались взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове. После теракта они рассчитывали уехать в одну из стран Ближнего Востока.