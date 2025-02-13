Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ показала видео ликвидации боевиков, которые готовили теракт в Пскове

Центр общественных связей ФСБ России показал видео с ликвидированными боевиками, которые готовили теракт в Пскове.

Так ФСБ штурмовала дом исламистов, которые планировали устроить взрыв на вокзале в Пскове
18+
Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

Операция проходила в темное время суток. Сотрудники спецслужбы подошли к деревянному дому. В ролике слышна стрельба и взрывы.

Как сообщили в ФСБ, при задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

Далее показаны тела уничтоженных боевиков, которые лежат в доме на полу. У некоторых из них в руках было оружие.

В доме было обнаружено большое количество компонентов для создания взрывных устройств, в том числе различные химикаты и поражающие элементы.

Также в видео демонстрируется, как один из ликвидированных боевиков ранее осматривал вокзал Пскова и фотографировал там разные помещения.

По данным ФСБ, боевики по указанию эмиссара международной террористической организации, находящегося за рубежом, собирались взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове. После теракта они рассчитывали уехать в одну из стран Ближнего Востока.

ФСБ