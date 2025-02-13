В Новосибирске начался суд по захвату заложника в приемной Городецкого

13 февраля во 2-м Восточном окружном военном суде начался процесс по делу о захвате заложницы в приемной сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого.
В рамках разбирательства Фемида рассмотрит постановление следствия о применении к новосибирцу Сергею Ермошину принудительных мер медицинского характера. Суд проходит в закрытом режиме. Решение будет вынесено после исследования всех доказательств, в том числе показаний свидетелей и потерпевших.
7 декабря 2023 года Сергей Ермошин, который на протяжении восьми лет страдал от тяжелой болезни и не получал при этом квалифицированной медицинской помощи, пришел в приемную сенатора Владимира Городецкого. Доведенный до отчаяния мужчина забаррикадировался в помещении, удерживая там помощницу бывшего губернатора Новосибирской области.
Ермошин объяснил свой поступок тяжелым моральным и физическим состоянием. Из-за отсутствия диагноза и лечения ему пришлось оставить работу. Через некоторое время Сергей отпустил женщину и сдался. Силовики сразу задержали новосибирца.
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о захвате заложников (ч.2, ст. 206 УК) и заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.3, ст. 207 УК).
В ходе следствия мужчину признали невменяемым и перевели из СИЗО в стационар интенсивного наблюдения. Сергей Ермошин с этим не согласен и отрицает наличие у него психического расстройства. Во время очередного продления меры пресечения он даже попросил вернуть его в тюрьму. Адвокат мужчины неоднократно ходатайствовала о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве, но все заявления защитника были отклонены.
После начала судебного разбирательства мама Сергея — Любовь Ермошина рассказала корреспонденту «Прецедента», что состояние здоровья ее сына стремительно ухудшается, недавно у него возникли серьезные проблемы со зрением. По словам женщины, в спецлечебнице Сергею не оказывают квалифицированной медицинской помощи.
Сегодня, во время судебного заседания Сергей Ермошин просил вызвать ему скорую помощь. Любовь Ермошина уверяет, что неотложка к ее сыну ехать отказалась. Медики якобы сослались на то, что Ермошин находится на лечении в стационаре и помощь ему должны оказывать там.
Между тем, еще до драматичных событий в приемной экс-губернатора, следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по поводу неоказания Сергею Ермошину качественной медицинской помощи. Но эта история до суда пока не дошла.
Иван ЛУДНОВ.