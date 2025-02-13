В Новосибирске начался суд по захвату заложника в приемной Городецкого

В ходе следствия мужчину признали невменяемым и перевели из СИЗО в стационар интенсивного наблюдения. Сергей Ермошин с этим не согласен и отрицает наличие у него психического расстройства. Во время очередного продления меры пресечения он даже попросил вернуть его в тюрьму. Адвокат мужчины неоднократно ходатайствовала о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве, но все заявления защитника были отклонены.