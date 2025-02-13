Владелец танкера «Волгонефть-239» подаст апелляцию на решение о штрафе

«Нами будет подана апелляционная жалоба по всем трём делам. Нами было оспорено определение суда об отказе в объединении дел в одно производство и по “Кама Шиппинг”, и по “Волгатранснефти”. Жалобы были поданы, однако они не были направлены в суд апелляционной инстанции для рассмотрения по существу», — сказала Паутова.