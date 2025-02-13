Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали о личности протаранившего толпу в Мюнхене водителя

Водителем, протаранившем толпу в Мюнхене, является 26-летний гражданин Афганистана. Об этом 13 февраля сообщает газета Bild.

Источник: Reuters

«Водитель был арестован полицией. Мужчина — 26-летний афганец», — пишет газета.

Уточняется, что автомобиль врезался в толпу людей, насчитывавшую более 1 тыс. человек, во время акции, организованной профсоюзом Verdi. По информации издания, число пострадавших составляет не менее 20 человек, из них двое получили очень серьезные ранения.

На данный момент полиция ведет расследование инцидента. Премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер в свою очередь не исключил, что инцидент с наездом автомобиля на группу демонстрантов может быть терактом.

О происшествии стало известно ранее в этот день. Полиция города сообщила, что водитель был задержан и больше не представляет опасности.