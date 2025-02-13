СМИ рассказали о личности протаранившего толпу в Мюнхене водителя

«Водитель был арестован полицией. Мужчина — 26-летний афганец», — пишет газета.
Уточняется, что автомобиль врезался в толпу людей, насчитывавшую более 1 тыс. человек, во время акции, организованной профсоюзом Verdi. По информации издания, число пострадавших составляет не менее 20 человек, из них двое получили очень серьезные ранения.
На данный момент полиция ведет расследование инцидента. Премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер в свою очередь не исключил, что инцидент с наездом автомобиля на группу демонстрантов может быть терактом.
О происшествии стало известно ранее в этот день. Полиция города сообщила, что водитель был задержан и больше не представляет опасности.