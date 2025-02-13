Казахстанка за шесть лет украла у государства почти 25 млн тенге

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz следователь по особо важным делам ДЭР Айбек Орынбеков, хищения продолжались в течение шести лет.
«С 2018 по 2024 год, используя свое должностное положение, она незаконно завладела государственными деньгами. Оставшиеся после расчета заработной платы сотрудников деньги она перечисляла на личный счет и тратила на свои личные нужды. В результате государству был нанесен ущерб в размере 24 млн 700 тыс. тенге. Свою вину она признала во время следствия», — говорит Айбек Орынбеков.
Приговором суда подсудимая признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. Уголовного кодекса и приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Как для женщины, имеющей ребенка младше 14 лет, исполнение наказания для нее отложено на срок до пяти лет, но не позднее достижения ребенком 14-летнего возраста. В этот период на нее наложен пробационный контроль.