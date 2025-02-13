В Челябинске после рейда в полицию доставили 40 иностранцев

Силовики нагрянули в общежитие, а также производственные цеха, где изготавливают мебель. В результате в отдел полиции пришлось доставлять свыше 40 человек. Каждый иностранец прошел процедуру дактилоскопии. Данные о них теперь есть в базе МВД.