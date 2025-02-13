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В Челябинске после рейда в полицию доставили 40 иностранцев

Проверки соблюдения миграционного законодательства провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Силовики нагрянули в общежитие, а также производственные цеха, где изготавливают мебель. В результате в отдел полиции пришлось доставлять свыше 40 человек. Каждый иностранец прошел процедуру дактилоскопии. Данные о них теперь есть в базе МВД.

В областном полицейском главке уточнили, что в первый день «нелегального мигранта» в отделах полиции побывали свыше 250 мигрантов. Каждого из них проверили, законно ли гражданин находится в стране.

«Выявлено и задокументировано 46 административных правонарушений и 11 преступлений в сфере миграции», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверок возбудили десять уголовных дел по статье «фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». Двоих иностранцев по решению суда принудительно выдворят из России.