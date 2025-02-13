Судовладелец «Волгонефти-239» назвал причину крушения танкера с мазутом

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» разрезало волнами в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В море попало около трёх тысяч тонн мазута, который уничтожил пляжи и экосистему. Ранее Life.ru рассказывал, что специалисты Роспотребнадзора не выявили нарушений после проведения более 1000 экспертиз с рыбой из Чёрного моря. Превышений норм не было зафиксировано тогда нигде, кроме морской воды и прибрежного песка. Однако экологи предупреждают, что до начала пляжного сезона полностью очистить побережье Анапы не удастся. В феврале там произошёл новый выброс мазута.