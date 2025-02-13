В РДКБ в Уфе из-за ошибки врача умер двухлетний малыш.

Трагедия произошла в 2020 году. Из города Октябрьского в республиканскую больницу в Уфу привезли ребенка с подозрением на злокачественную опухоль печени. Его сразу госпитализировали в реанимацию. Там врач-анестезиолог Юлия Ф. должна была под контролем УЗИ ввести иглу катетера в подключичную вену, но сделала это на глаз, без контроля на оборудование. А после не удостоверилась в правильности своих действий, направив пациента на КТ.