В РДКБ в Уфе из-за ошибки врача умер двухлетний малыш.

В РДКБ в Уфе по вине врача-анестезиолога погиб двухлетний ребенок, сообщает ряд СМИ.
Трагедия произошла в 2020 году. Из города Октябрьского в республиканскую больницу в Уфу привезли ребенка с подозрением на злокачественную опухоль печени. Его сразу госпитализировали в реанимацию. Там врач-анестезиолог Юлия Ф. должна была под контролем УЗИ ввести иглу катетера в подключичную вену, но сделала это на глаз, без контроля на оборудование. А после не удостоверилась в правильности своих действий, направив пациента на КТ.
Через некоторое время малыш скончался от гемоторакса — это процесс, когда лёгкое заполняется кровью. Следствие шло до 2024 года, к тому времени уже вышли сроки исковой давности. Поэтому доктор избежала наказания, суд обязал ее только выплатить компенсации семье погибшего ребенка.
Порталу Ufanovosti.ru в пресс-службе РДКБ подтвердили случай.
«Медицинский работник, выполнявший катетеризацию подключичной вены, имеет общий стаж работы 7 лет в должности врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии- реанимации № 1. С 1 августа 2024 года ушла в отпуск по беременности и родам, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком», -цитирует издание представителей больницы.