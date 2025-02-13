Приговор о вскрытой ФСБ афере с квартирами должны вынести 18 февраля

«Лобанова, исполняя обязанности нотариуса Самары Листовой О. А., нотариально удостоверила договоры дарения недвижимого имущества, согласно которым умерший гражданин РФ подарил свою квартиру и два земельных участка подставному лицу. Также Лобанова удостоверила нотариальную доверенность, в целях последующего хищения участниками указанной группы денежных средств в размере 500 тыс. руб. со счетов умершего. В результате государству был причинен существенный вред, в связи с тем, что похищенное имущество являлось выморочным», — сообщил источник Волга Ньюс версию следствия.