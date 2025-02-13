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Нижегородец шел на работу, а оказался под землей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 февраля, ФедералПресс. Сегодня на одной из улиц Нижнего Новгорода прохожий провалился под землю, мужчине потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«На улице Керченской произошла просадка грунта, предположительно, в месте прохождения подземных коммуникаций. Место огорожено и обследуется работниками ресурсоснабжающих организаций», — говорится в сообщении.

Согласно данным МЧС России, нижегородец, предположительно, шел на работу и решил срезать путь, пройдя по газону. Однако внезапно земля под его ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине.

Мужчину на скорой отвезли в больницу. По предварительным данным, пострадавший отделался ушибами.

МЧС