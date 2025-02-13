Нижегородец шел на работу, а оказался под землей

«На улице Керченской произошла просадка грунта, предположительно, в месте прохождения подземных коммуникаций. Место огорожено и обследуется работниками ресурсоснабжающих организаций», — говорится в сообщении.
Согласно данным МЧС России, нижегородец, предположительно, шел на работу и решил срезать путь, пройдя по газону. Однако внезапно земля под его ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине.
Мужчину на скорой отвезли в больницу. По предварительным данным, пострадавший отделался ушибами.