В Сочи женщина выпала с балкона многоэтажки

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре женщина выпала из окна многоэтажки на козырек. После падения жительницы ее муж вызвал скорую помощь. Врачам пришлось добираться до женщины через квартиру. Мужчина угрожал медикам, мешал им оказывать помощь пострадавшей и подрался с парнем.