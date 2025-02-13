В Сочи женщина выпала с балкона многоэтажки

Инцидент произошел в Строительном переулке. 44-летняя женщина выпала с балкона и получила множественные травмы.
Прибывшие на место сотрудники МЧС оказали помощь пострадавшей и на жестких носилках доставили к автомобилю скорой помощи.
Ранее мы сообщали, что в Краснодаре женщина выпала из окна многоэтажки на козырек. После падения жительницы ее муж вызвал скорую помощь. Врачам пришлось добираться до женщины через квартиру. Мужчина угрожал медикам, мешал им оказывать помощь пострадавшей и подрался с парнем.