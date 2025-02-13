Телефон загорелся и обжег ягодицу девушки в Петербурге

В Петербурге молодая девушка получила ожог ягодицы из-за телефона, который находился в заднем кармане брюк. Все произошло, так как аккумулятор гаджета внезапно воспламенился. И хотя ожог был небольшим по площади, но оказался довольно глубоким. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
— Девушку госпитализировали в конце января. Площадь поражения составила один процент поверхности тела. Поражение пограничное, и на данный момент исход нам не ясен. Либо произойдет самостоятельная эпитализация, либо на какой-то площади придется в дальнейшем выполнить кожную пластику, — рассказал врач-хирург отдела термических поражений института Денис Вагнер.
Лечение девушки предстоит долгое. Если хирургическое вмешательство не потребуется, то это около четырех недель, но если все же операция будет нужна, то порядка шести недель. Сама пациентка отмечает, что чувствует себя хорошо, у нее все заживает, но теперь она будет внимательнее относится к эксплуатации телефонов.