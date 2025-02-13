Телефон загорелся и обжег ягодицу девушки в Петербурге

Лечение девушки предстоит долгое. Если хирургическое вмешательство не потребуется, то это около четырех недель, но если все же операция будет нужна, то порядка шести недель. Сама пациентка отмечает, что чувствует себя хорошо, у нее все заживает, но теперь она будет внимательнее относится к эксплуатации телефонов.