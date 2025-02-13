В Нижнем Тагиле пенсионерка «подарила» мошенникам более 250 тысяч рублей

В полицию Нижнего Тагила обратилась 63-летняя пенсионерка, которая стала жертвой мошенников. Женщину по телефону информировали якобы специалисты «Росфинмониторинга», которые предупредили ее об «атаке мошенников». Об этом сообщает пресс-группа полиции Нижнего Тагила.
По стандартной схеме ее убедили отправить деньги на якобы «безопасные счета».
— Тагильчанка перешла в свой онлайн-банк и перевела все сбережения на указанный счет. После чего, мошенник подтвердил зачисление и пояснил, что далее с ней свяжется сотрудник банка для перевыпуска ее счета и карты, куда в последующем вернутся деньги, — сообщает ведомство.
Таким образом, женщина перевела телефонным мошенникам свыше 250 тысяч рублей. Полиция Нижнего Тагила предупреждает граждан о том, что строго запрещено делиться данными карты с неизвестными. Также правоохранители напоминают, что представители спецслужб и ведомств не звонят абонентам и не требуют перевести им деньги.