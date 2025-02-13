В Нижнем Тагиле пенсионерка «подарила» мошенникам более 250 тысяч рублей

— Тагильчанка перешла в свой онлайн-банк и перевела все сбережения на указанный счет. После чего, мошенник подтвердил зачисление и пояснил, что далее с ней свяжется сотрудник банка для перевыпуска ее счета и карты, куда в последующем вернутся деньги, — сообщает ведомство.